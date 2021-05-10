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روسيا: لا موعد محددا لإنهاء المحادثات النووية مع إيران

قال المندوب الروسي المفاوض في اجتماعات أطراف الاتفاق النووي الإيراني ميخائيل أوليانوف إنه ليس هناك تاريخ محدد لإنهاء المحادثات النووية مع إيران، لكن الهدف هو التوصل إلى اتفاق.