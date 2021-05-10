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02:15
حجر صحي شامل وانتقادات السلطات الصحية في تونس
في آخر أيام الشهر الفضيل، تعلن السلطات الصحية التونسية تشديد الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا عبر حجر صحي شامل في كامل البلاد. قرارٌ جاء وسط انتقادات للحكومة تجاه ضعف السيطرة على انتشار الوباء.
10/5/2021
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