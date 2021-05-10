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بعد مواجهات مسلحة.. قوات المعارضة الصومالية تخلي مواقعها في مقديشو

أخلت قوات المعارضة الصومالية الكثير من مواقعها في مقديشو، وبدأت بالعودة إلى ثكناتها. يأتي ذلك ضمن اتفاق توصل إليه رئيس الوزراء الصومالي محمد حسن روبلي ومجلس اتحاد المرشحين، لإنهاء حالة التوتر.