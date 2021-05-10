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الهند.. ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا ومطالبات بإغلاق عام

وراء صوت أجهزة مراقبة دقات القلب وأنين المرضى، تبذل الفرق الطبية جهودا جبارة لإنقاذ أرواح المرضى لكن معركتها مع فيروس كورونا لم تحسم بعد فنظام الرعاية الصحية في الهند على شفا الانهيار.