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واشنطن تعود لتحالفاتها لمواجهة الصين وتنسق مع خصومها في عدة ملفات

واصلت الإدارة الأميركية برئاسة جو بايدن منذ وصولها للسلطة قبل أكثر من 3 أشهر العمل على إحياء تحالفاتها القديمة التي تضررت بعهد الرئيس دونالد ترامب، وذلك لمواجهة قوة الصين المتصاعدة.