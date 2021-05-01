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26:35
ما وراء الخبر.. لماذا تراجع الرئيس الصومالي عن التمديد لنفسه لمدة عامين؟
ساءل برنامج “ما وراء الخبر” بحلقته بتاريخ (2021/5/1) عن الأسباب التي دفعت الرئيس الصومالي محمد فرماجو للتراجع عن قرار التمديد لنفسه لمدة عامين، والامتثال للاتفاقية التي تم التوصل اليها العام الماضي.
1/5/2021
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آخر تحديث: 1/5/2021
09:45 PM (مكة المكرمة)
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