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26:35

ما وراء الخبر.. لماذا تراجع الرئيس الصومالي عن التمديد لنفسه لمدة عامين؟

ساءل برنامج “ما وراء الخبر” بحلقته بتاريخ (2021/5/1) عن الأسباب التي دفعت الرئيس الصومالي محمد فرماجو للتراجع عن قرار التمديد لنفسه لمدة عامين، والامتثال للاتفاقية التي تم التوصل اليها العام الماضي.
1/5/2021-|آخر تحديث: 1/5/202109:45 PM (مكة المكرمة)
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