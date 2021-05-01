03:01

لا حل في اليمن من دون السعودية.. المبعوث الأميركي لليمن يلتقي ولي العهد السعودي

التقى المبعوث الأميركي لليمن بولي العهد السعودي لبحث تطورات الأوضاع في اليمن، وأشادت الخارجية الأميركية بدور المملكة في جهود تسوية الأزمة اليمنية، مؤكدة أنه لا حل في اليمن من دون السعودية.