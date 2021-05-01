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قصة شارع- الأشهر في فرنسا.. شارع الشانزليزيه

شارع الشانزليزيه صُمم بداية ليكون متنزها للملك، ومنه كانت تمر معظم الجيوش الفرنسية خلال توجهها للحرب وكذلك خلال العودة منها. الشانزليزيه بات اليوم مقصدا سياحيا وثقافيا لملايين السياح سنويا.