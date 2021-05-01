02:04

قائد الجيش الأفغاني يرحب بقرار واشنطن سحب قواتها من أفغانستان

رحب قائد الجيش الأفغاني ياسين ضياء بقرار الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان، وقال للجزيرة إنه ستكون هناك مشاكل مؤقتة وسيتم التغلب عليها.