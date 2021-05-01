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فلسطين قبل النكبة.. حضور ثقافي وفني وإعلامي

احتلت فلسطين قبل النكبة مكانةً مميزة في حضورها الثقافي والإعلامي، حيث تم توثيق قرابة الـ50 صحيفة فلسطينية عدٌد منها كان بالألمانية والإنجليزية والعبرية.