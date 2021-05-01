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سبقته مهرجانات حاشدة بلا إجراءات احترازية.. رقم قياسي بالهند بعدد إصابات كورونا

أصحبت الهند الدولة الأولى على مستوى العالم في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث تخطى عدد الإصابات فيها 400 ألف حالة، وكانت الهند قد شهدت قبل نحو شهر مهرجانات دينية وشعبية حاسدة.