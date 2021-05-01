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رغم تردي الأوضاع المعيشية.. يمنيون يعيشون حياتهم بشكل طبيعي

في عدن.. رغم تردي الأوضاع المعيشية، وانتشار فيروس كورونا، فإن المدينة تشهد حركة اعتيادية في الشوارع والأماكن العامة. الناس في اليمن تعيش، خليط من المعاناة وبصيص من الأمل.