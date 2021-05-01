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دراسة: إفطار رمضان في لبنان براتب شهرين

كشفت دراسة لمرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت أن كلفة إفطار أساسي لأسرة من 5 أشخاص، شهريا، تقدر بمليون و800 ألف ليرة لبنانية بما يعادل 150 دولارا، وهو ما يساوي 2.5 ضعف الحد الأدنى للأجور.