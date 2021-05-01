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جولة كاميرا الجزيرة في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة

ترنو عيون المسلمين إلى المسجد الأقصى بالقدس المحتلة وتهفو قلوبهم إليه، لا سيما في رمضان؛ فالمسجد الأقصى هو أول قبلة عرفها المسلمون وثالث مسجد تُشد إليه الرحال. ويعد أحد أكبر المساجد في العالم.