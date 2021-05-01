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تركيا.. تطبيق إجراءات إغلاق تام في البلاد لمواجهة فيروس كورونا

بدأت الحكومة التركية تطبيق إجراءات إغلاق تام في البلاد لمدة أسبوعين تقريبا، ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا. وتأمل السلطات أن يسهم الإغلاق في التخفيف من أعداد المصابين.
1/5/2021
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