02:33

تخفيف القيود لمواجهة تفشي فيروس كورونا في الأردن

أقرّت السلطات الأردنية سلسلة إجراءات لتخفيف القيود المشددة التي اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا. فقد قررت الحكومة وقف العمل بالحظر الشامل منذ يوم الجمعة كما سمحت بأداء صلاتي العشاء والتراويح في المسجد.