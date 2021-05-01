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بسبب كورونا.. المصارف الإسبانية تستعد للتخلي عن 12 ألف موظف

تستعد أكبر المصارف الإسبانية للتخلي عن 12 ألف وظيفة، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا، فيما تستعد نقابات العمال لتنفيذ إضرابات للاحتجاج على قرارات هذه المصارف.