search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
aj-logo
02:35
بسبب كورونا.. المصارف الإسبانية تستعد للتخلي عن 12 ألف موظف
تستعد أكبر المصارف الإسبانية للتخلي عن 12 ألف وظيفة، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا، فيما تستعد نقابات العمال لتنفيذ إضرابات للاحتجاج على قرارات هذه المصارف.
1/5/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
قائد الجيش الأفغاني يرحب بقرار واشنطن سحب قواتها من أفغانستان
play
02:04
سبقته مهرجانات حاشدة بلا إجراءات احترازية.. رقم قياسي بالهند بعدد إصابات كورونا
play
02:32
بدء انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان
play
01:23
دراسة: إفطار رمضان في لبنان براتب شهرين
play
02:18
مقاطع حول هذه القصة
قائد الجيش الأفغاني يرحب بقرار واشنطن سحب قواتها من أفغانستان
play
02:04
سبقته مهرجانات حاشدة بلا إجراءات احترازية.. رقم قياسي بالهند بعدد إصابات كورونا
play
02:32
بدء انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان
play
01:23
دراسة: إفطار رمضان في لبنان براتب شهرين
play
02:18
المزيد من التقارير الإخبارية
قائد الجيش الأفغاني يرحب بقرار واشنطن سحب قواتها من أفغانستان
سبقته مهرجانات حاشدة بلا إجراءات احترازية.. رقم قياسي بالهند بعدد إصابات كورونا
بدء انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان
دراسة: إفطار رمضان في لبنان براتب شهرين
الأكثر قراءة
فورين بوليسي: مودي يعبث والهند تحترق!
قائد مهمة ناسا يوثق جمال مصر.. كيف يبدو نهر النيل من الفضاء؟
3 أخطار على الصحة.. كيف نتقيها؟
شاهد- أم عادل.. عراقية تصنع الكبة في رمضان بوصفات مذهلة