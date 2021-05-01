البث الحي
01:23

بدء انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان

بدأت الولايات المتحدة اليوم سحب قواتها غير المشروط من أفغانستان بناء على أوامر من الرئيس، جو بايدن، بهدف إعادة تحديد أولويات وزارة الدفاع الأميركية.
1/5/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

بسبب كورونا.. المصارف الإسبانية تستعد للتخلي عن 12 ألف موظف

02:35
(الجزيرة)

قائد الجيش الأفغاني يرحب بقرار واشنطن سحب قواتها من أفغانستان

02:04
(الجزيرة)

سبقته مهرجانات حاشدة بلا إجراءات احترازية.. رقم قياسي بالهند بعدد إصابات كورونا

02:32
(الجزيرة)

دراسة: إفطار رمضان في لبنان براتب شهرين

02:18
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

بسبب كورونا.. المصارف الإسبانية تستعد للتخلي عن 12 ألف موظف

02:35
(الجزيرة)

قائد الجيش الأفغاني يرحب بقرار واشنطن سحب قواتها من أفغانستان

02:04
(الجزيرة)

سبقته مهرجانات حاشدة بلا إجراءات احترازية.. رقم قياسي بالهند بعدد إصابات كورونا

02:32
(الجزيرة)

دراسة: إفطار رمضان في لبنان براتب شهرين

02:18
المزيد من التقارير الإخبارية

بسبب كورونا.. المصارف الإسبانية تستعد للتخلي عن 12 ألف موظف

(الجزيرة)

قائد الجيش الأفغاني يرحب بقرار واشنطن سحب قواتها من أفغانستان

(الجزيرة)

سبقته مهرجانات حاشدة بلا إجراءات احترازية.. رقم قياسي بالهند بعدد إصابات كورونا

(الجزيرة)

دراسة: إفطار رمضان في لبنان براتب شهرين

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

فورين بوليسي: مودي يعبث والهند تحترق!

مودي يحيّي الجمهور في أثناء تجمع انتخابي غرب البلاد مطلع أبريل/نيسان 2021 (غيتي)

قائد مهمة ناسا يوثق جمال مصر.. كيف يبدو نهر النيل من الفضاء؟

قائد مهمة ناسا شين كيمبرو التقط صورة جوية لمصر ونشرها على موقعه الرسمي (مواقع التواصل الاجتماعي)

3 أخطار على الصحة.. كيف نتقيها؟

شاهد- أم عادل.. عراقية تصنع الكبة في رمضان بوصفات مذهلة