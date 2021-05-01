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بدء انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان

بدأت الولايات المتحدة اليوم سحب قواتها غير المشروط من أفغانستان بناء على أوامر من الرئيس، جو بايدن، بهدف إعادة تحديد أولويات وزارة الدفاع الأميركية.