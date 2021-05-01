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العلاقات الروسية الأميركية.. لقاء مرتقب بين الرئيسين الصيف المقبل

تحتاج العلاقات الأميركية الروسية إلى حوار ينزع فتيل التوتر، وقد أعرب مستشار الأمن القومي الأميركي عن رغبة واشنطن في التقارب مع موسكو، مضيفا أن اللقاء المرتقب بين رئيسي البلدين قد يعقد الصيف المقبل.