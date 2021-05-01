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الصومال والبحث عن التوافق السياسي.. ما هي أبرز بنود اتفاق 17 سبتمبر؟

شكل اتفاق الفرقاء السياسيين في الصومال في سبتمبر/أيلول من العام الماضي بارقة أمل لقدرة البلد على تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية، لكن عوامل عديدة عرقلت الوصول إلى ذلك.