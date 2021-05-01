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الدكتور محمد العوضي- ذكرني بآية.. الاستعلاء والكبر عند الناس

الدكتور محمد العوضي يحدثنا عن إحدى الصفات غير الحميدة التي قد يتصف بها البعض في معاملاتهم، وهي الاستعلاء، من خلال الأمثلة التي يضربها لنا.