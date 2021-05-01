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02:09

ارتفاع نسبة البدانة في الصين

ارتفعت نسبة زيادة الوزن في الصين بشكل كبير، ومن أسباب هذا الارتفاع النمو الاقتصادي السريع بالبلاد خلال العقود الأخيرة، وهو ما أدى إلى تغييرات في نمط الحياة والنظام الغذائي وعادات ممارسة الرياضة.
1/5/2021
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