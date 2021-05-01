02:26

اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا يراوح مكانه

ما زال اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا حتى الآن مجرد حبر على ورق، فبنوده لم تطبق بكاملها، ومن أبرزها خروج المرتزقة والقوات الأجنبية، وفتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها وجنوبها.