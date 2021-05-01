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إسبانيا.. متحف الفنون الجميلة بمدينة إشبيلية الأندلسية

يعد متحف الفنون الجميلة بمدينة إشبيلية الأندلسية أحد أهم المتاحف الإسبانية. ويعتبر المرجعية الرئيسية لأعمال الفن الأندلسي. ويضم المتحف قسما للخبراء في أعمال ترميم اللوحات والأعمال الفنية التاريخية.