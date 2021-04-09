البث الحي
02:21

واقع مرير وظروف قاسية تعيشها أرامل سوريا في مخيمات النازحين

بلغ عدد الأرامل في شمالي غربي سوريا أكثر من 46 ألف امرأة، وتعيش نسبة كبيرة من هؤلاء الأرامل مع أطفالهن أوضاعا إنسانية قاسية في المخيمات، ويشتكين من عدم تقديم الرعاية اللازمة لهن.
9/4/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

إسرائيل تعلن عدم التعاون مع الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب بفلسطين

02:34
(الجزيرة)

كييف تعلن جاهزيتها للرد على أي تصعيد على حدودها

02:36
(الجزيرة)

تمنحها البنوك بالصومال لمحدودي الدخل.. قروض ميسرة لإقامة مشاريع صغيرة

02:31
(الجزيرة)

عشرات آلاف الأرامل شمال غربي سوريا بحاجة للمساعدة

02:21
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

إسرائيل تعلن عدم التعاون مع الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب بفلسطين

02:34
(الجزيرة)

كييف تعلن جاهزيتها للرد على أي تصعيد على حدودها

02:36
(الجزيرة)

تمنحها البنوك بالصومال لمحدودي الدخل.. قروض ميسرة لإقامة مشاريع صغيرة

02:31
(الجزيرة)

عشرات آلاف الأرامل شمال غربي سوريا بحاجة للمساعدة

02:21
المزيد من البرامج

بين يائير وأبو يائير.. نتنياهو الأوفر حظا لتشكيل الحكومة

إسرائيل تعلن عدم التعاون مع الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب بفلسطين

(الجزيرة)

كييف تعلن جاهزيتها للرد على أي تصعيد على حدودها

(الجزيرة)

تمنحها البنوك بالصومال لمحدودي الدخل.. قروض ميسرة لإقامة مشاريع صغيرة

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

سفينتان أميركيتان تستعدان لدخول البحر الأسود.. روسيا تواصل الحشد وكييف تعلن جاهزيتها للرد على أي تصعيد

شعر الملكة تيي يثير حيرة رواد مواقع التواصل؟ وعلماء الآثار يوضحون الحقيقة

مومياء الملكة تيي "1398 قبل الميلاد" (غيتي)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراولة يوميا؟

(غيتي)

بالفيديو: منهم 5 مليارديرات.. تعرف على أعلى الرياضات أجرا في العالم

ميسي (يسار) ورونالدو دخلا نادي المليار دولار (غيتي)