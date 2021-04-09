02:21

واقع مرير وظروف قاسية تعيشها أرامل سوريا في مخيمات النازحين

بلغ عدد الأرامل في شمالي غربي سوريا أكثر من 46 ألف امرأة، وتعيش نسبة كبيرة من هؤلاء الأرامل مع أطفالهن أوضاعا إنسانية قاسية في المخيمات، ويشتكين من عدم تقديم الرعاية اللازمة لهن.