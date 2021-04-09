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23:30
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/8)
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/8) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع إدراج الرموز الهيروغليفية في مناهج التعليم في مصر، كما رصدت الجدل حول فرض جوازات سفر كورونا وانتهاكها للخصوصيات.
8/4/2021
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