23:30

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/8)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/8) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع إدراج الرموز الهيروغليفية في مناهج التعليم في مصر، كما رصدت الجدل حول فرض جوازات سفر كورونا وانتهاكها للخصوصيات.