01:27

محادثات فيينا.. تفاؤل أميركي وتشديد إيراني على رفع العقوبات

قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن محادثات فيينا بناءة، لكن لا يجب السماح للتوقعات بأن تتجاوز الواقع. في المقابل قال مساعد وزير الخارجية الإيراني إن المفاوضات تتناول بشكل واضح رفع كل العقوبات.