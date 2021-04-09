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كييف تعلن جاهزيتها للرد على أي تصعيد على حدودها

أكدت كييف أن قواتها جاهزة للرد السريع على أي تصعيد عسكري على حدودها، متهمة الانفصاليين المدعومين من روسيا بإقامة التحصينات، في وقت حذرت فيه الخارجية الروسية من أن الوضع بإقليم دونباس يتجه إلى التصعيد.