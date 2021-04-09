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غلاء المعيشة وتدني سعر العملة ينعكس على استعداد سكان عدن لاستقبال شهر رمضان

انعكست الأوضاع الاقتصادية الصعبة -التي يواجهها اليمن منذ سنوات بسبب الحرب وتدني سعر العملة الوطنية- على قدرات سكان مدينة عدن على التحضير لشهر رمضان المبارك، في حين خلت الأسواق من روادها.