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02:21

عشرات آلاف الأرامل شمال غربي سوريا بحاجة للمساعدة

قالت منظمات حقوقية وإنسانية إن نحو 46 ألف أرملة يعشن أوضاعا صعبة للغاية في مناطق سيطرة المعارضة شمالي غربي سوريا، وتعاني الأرامل هناك من العجز عن توفير حاجاتهن وحاجات أطفالهن الأساسية.
9/4/2021
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