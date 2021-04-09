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02:33
سعيا لمواجهة كورونا..فرنسا تسرّع وتيرة التلقيح ضد الفيروس
قررت السلطات الفرنسية تسريع وتيرة تقديم اللقاح للمواطنين ضد فيروس كورونا في إطار جهودها لمواجهة الجائحة، حيث تم افتتاح مراكز للتلقيح في أكبر ملاعب كرة القدم بالعاصمة الفرنسية باريس،
9/4/2021
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