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تمنحها البنوك بالصومال لمحدودي الدخل.. قروض ميسرة لإقامة مشاريع صغيرة

ساهمت المقروض الميسرة التي تمنحها البنوك في الصومال بتحسين أوضاع الكثيرين من محدودي الدخل الذين يستخدمون هذه الأموال لإقامة مشاريع صغيرة تساعدهم على تأمين متطلبات الحياة،