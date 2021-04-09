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تعرف على أبرز أسرار الأزياء التونسية التقليدية

ليس الجمال وحده هو ما يميز الأزياء التونسية التقليدية، بل إن لهذه الأزياء الكثير من الأسرار التي تكسبها أيضا بعدا حضاريا كبيرا، فكل لون وشكل تطريز يُستخدم فيها يعبّر عن الحضارات التي توالت على تونس.