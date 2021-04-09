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بعد التحديات الاقتصادية التي فرضتها كورونا.. مقاهي متنقلة بشوارع المغرب

لم يقف بعض الشباب في المغرب العربي مكتوفي الأيدي أمام التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا، فلجأ بعضهم إلى تحويل سياراتهم الخاصة لمقاهي متنقلة، يقدمون من خلالها القهوة إلى عشاقها في كل مكان.