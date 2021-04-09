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بايدن يتحرك لوضع حد لعنف السلاح بالولايات المتحدة

بعد تكرار حوادث العنف بالسلاح بادر الرئيس الأميركي جو بايدن باتخاذ خطوات غير مسبوقة باتجاه وضع حد لعنف السلاح بالبلاد، حيث طالب مجلس الشيوخ بتمرير تشريع من شأنه تقييد امتلاك الأميركيين للسلاح.