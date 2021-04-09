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القاهرة تستضيف مهرجانا للتمور

نُظم في العاصمة المصرية القاهرة للمرة الأولى مهرجان للتمور بمشاركة جميع المحافظات المصرية الشهيرة بإنتاج التمور، كما شاركت كل من السعودية والأردن وليبيا في هذا المهرجان الذي شهد إقبالا جماهيريا كبيرا