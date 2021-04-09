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الرئيس اللبناني يرحب بأي مبادرة تقوم بها الجامعة العربية لحل أزمة بلاده

رحب الرئيس اللبناني ميشال عون بأي مبادرة تقوم بها جامعة الدول العربية لحل الأزمة في بلاده، وكان الأمين العام المساعد للجامعة قد التقى عون وأكد الاستعداد للتواصل مع كافة القوى السياسية.