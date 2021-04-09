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الرئيس الأوكراني يتفقد قواته في دونباس الذي يشهد تصعيدا عسكريا ضد الانفصاليين

تفقد الرئيس الأوكراني جبهة دونباس الأمامية والتي تشهد تصعيدا عسكريا من قبل انفصاليين مدعومين من روسيا، والتقى جنودا وضباطا على وقع التصعيد العسكري هناك، بعد مقتل أحد الجنود.