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الخارجية السودانية: ما أوردته إثيوبيا عن رفضنا ومصر إشراك جنوب أفريقيا بالوساطة مجاف للحقيقة

قالت وزيرة الخارجية السودانية إن إثيوبيا رفضت مقترحا بأن يقوم رئيس الكونغو بالتنسيق مع الأطراف الدولية لتسهيل عملية التفاوض. ونفت ما أورده وزير الري الإثيوبي بشأن رفض مصر والسودان مشاركة جنوب أفريقيا.