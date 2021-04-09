56:57

الحصاد (2021/4/8)

تناول زين العابدين توفيق في “الحصاد” (2021/4/8): إيران تقول إن محادثات فيينا تتناول رفع العقوبات الأميركية دفعة واحدة وواشنطن تصفها بالصعبة، مصر تتهم إثيوبيا برفض كل الحلول في مفاوضات كينشاسا.