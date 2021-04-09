البث الحي
02:34

إسرائيل تعلن عدم التعاون مع الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب بفلسطين

أبلغت إسرائيل محكمة الجنايات الدولية في لاهاي أنها لا تعترف بصلاحية المحكمة لفتح تحقيق ضدها على خلفية ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
9/4/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

واقع مرير وظروف قاسية تعيشها أرامل سوريا في مخيمات النازحين

02:21
(الجزيرة)

كييف تعلن جاهزيتها للرد على أي تصعيد على حدودها

02:36
(الجزيرة)

تمنحها البنوك بالصومال لمحدودي الدخل.. قروض ميسرة لإقامة مشاريع صغيرة

02:31
(الجزيرة)

عشرات آلاف الأرامل شمال غربي سوريا بحاجة للمساعدة

02:21
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

واقع مرير وظروف قاسية تعيشها أرامل سوريا في مخيمات النازحين

02:21
(الجزيرة)

كييف تعلن جاهزيتها للرد على أي تصعيد على حدودها

02:36
(الجزيرة)

تمنحها البنوك بالصومال لمحدودي الدخل.. قروض ميسرة لإقامة مشاريع صغيرة

02:31
(الجزيرة)

عشرات آلاف الأرامل شمال غربي سوريا بحاجة للمساعدة

02:21
المزيد من البرامج

بين يائير وأبو يائير.. نتنياهو الأوفر حظا لتشكيل الحكومة

واقع مرير وظروف قاسية تعيشها أرامل سوريا في مخيمات النازحين

(الجزيرة)

كييف تعلن جاهزيتها للرد على أي تصعيد على حدودها

(الجزيرة)

تمنحها البنوك بالصومال لمحدودي الدخل.. قروض ميسرة لإقامة مشاريع صغيرة

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

سفينتان أميركيتان تستعدان لدخول البحر الأسود.. روسيا تواصل الحشد وكييف تعلن جاهزيتها للرد على أي تصعيد

شعر الملكة تيي يثير حيرة رواد مواقع التواصل؟ وعلماء الآثار يوضحون الحقيقة

مومياء الملكة تيي "1398 قبل الميلاد" (غيتي)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراولة يوميا؟

(غيتي)

بالفيديو: منهم 5 مليارديرات.. تعرف على أعلى الرياضات أجرا في العالم

ميسي (يسار) ورونالدو دخلا نادي المليار دولار (غيتي)