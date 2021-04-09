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إسرائيل تعلن عدم التعاون مع الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب بفلسطين

أبلغت إسرائيل محكمة الجنايات الدولية في لاهاي أنها لا تعترف بصلاحية المحكمة لفتح تحقيق ضدها على خلفية ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.