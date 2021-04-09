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أكثر من 130 قتيلا في دارفور نتيجة الصراع المسلح

تشهد مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور غربي السودان اشتباكات مسلحة بين عناصر قبلية راح ضحيتها أكثر من 130 قتيلا، وما يفوق مئتي جريح، وتعتبر هذه الاشتباكات الأحدث منذ توقيع اتفاق السلام.