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02:11
هذا ما قاله ملك الأردن لشعبه بشأن أزمة الأمير حمزة ومحاولة زعزعة استقرار البلاد
خرج العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن صمته، بشأن أزمة شقيقه الأمير حمزة، ومحاولة زعزعة استقرار البلاد، مؤكدا في رسالة مكتوبة أن “الفتنة” تم وأدها، وأن الأمير حمزة في قصره مع عائلته وتحت رعايته،
7/4/2021
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