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نشرة الثامنة "نشرتكم" (2021/4/7)

تابعت نشرة الثامنة “نشرتكم” (2021/4/7) تفاعل رواد منصات التواصل مع وسم “أين الأمير حمزة” الذي عاد لتصدر قوائم الترند المحلية بعد رسالة الملك عبد الله الثاني التي أكد فيها أن الأمير حمزة مع عائلته.
7/4/2021
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