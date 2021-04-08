search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
aj-logo
02:25
مخاوف من حدوث أزمة مياه جوفية في إقليم كردستان العراق
تشير التغيرات المناخية ونقص كميات الأمطار والثلوج في إقليم كردستان العراق هذا العام إلى توقعات بحدوث أزمة في المياه الجوفية في ظل الانخفاض المستمر لمنسوب المياه وجفاف عدد كبير من الآبار.
8/4/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
تعرف على أبرز أسرار الأزياء التونسية التقليدية
play
02:40
القاهرة تستضيف مهرجانا للتمور
play
01:42
بعد التحديات الاقتصادية التي فرضتها كورونا.. مقاهي متنقلة بشوارع المغرب
play
02:46
سعيا لمواجهة كورونا..فرنسا تسرّع وتيرة التلقيح ضد الفيروس
play
02:33
مقاطع حول هذه القصة
تعرف على أبرز أسرار الأزياء التونسية التقليدية
play
02:40
القاهرة تستضيف مهرجانا للتمور
play
01:42
بعد التحديات الاقتصادية التي فرضتها كورونا.. مقاهي متنقلة بشوارع المغرب
play
02:46
سعيا لمواجهة كورونا..فرنسا تسرّع وتيرة التلقيح ضد الفيروس
play
02:33
المزيد من البرامج
تعرف على أبرز أسرار الأزياء التونسية التقليدية
القاهرة تستضيف مهرجانا للتمور
بعد التحديات الاقتصادية التي فرضتها كورونا.. مقاهي متنقلة بشوارع المغرب
سعيا لمواجهة كورونا..فرنسا تسرّع وتيرة التلقيح ضد الفيروس
الأكثر قراءة
في جدول واحد.. الأعراض الجانبية لثمانية أنواع من لقاحات كورونا
أزمة دبلوماسية بسبب كرسي.. تركيا تستدعي سفير إيطاليا وتندد بتصريحات "مسيئة" لأردوغان
شعر الملكة تيي يثير حيرة رواد مواقع التواصل؟ وعلماء الآثار يوضحون الحقيقة
لماذا انسحبت الجزائر من مشروع “ديزرتاك” الألماني للطاقة الشمسية؟