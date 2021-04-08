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مخاوف من حدوث أزمة مياه جوفية في إقليم كردستان العراق

تشير التغيرات المناخية ونقص كميات الأمطار والثلوج في إقليم كردستان العراق هذا العام إلى توقعات بحدوث أزمة في المياه الجوفية في ظل الانخفاض المستمر لمنسوب المياه وجفاف عدد كبير من الآبار.