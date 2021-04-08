02:08

تحديات وصعوبات تواجه مربي الخيول العربية الأصيلة شمال سوريا

تشهد تربية الخيول العربية الأصيلة شمال سوريا رواجا ملحوظا، وافتتحت جمعية الخيول في سوريا عددا من نوادي الفروسية، إلا أنها تعاني من تحديات وصعوبات في توفير الرعاية الصحية للخيل وحفظ نسبها.