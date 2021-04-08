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بمشاركة خبراء إسرائيليين.. الإمارات تعقد مؤتمر "سايبر تك غلوبال"

بمشاركة خبراء إسرائيليين عُقد في الإمارات مؤتمر “سايبر تك غلوبال”، وفي الوقت الذي تتفاخر فيه إسرائيل بتفوقها في مجال “السايبر” خبراء من التقارب مع دول خبرت تماما خوض الحروب السيرانية.

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