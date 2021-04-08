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57:55
الحصاد (2021/4/7)
تابعت إيمان عياد في الحصاد (2021/4/7) العديد من المواضيع، وكان من أبرزها: إعلان أديس أبابا أن التعبئة الثانية لسد النهضة في موعدها، واستعدادها للتفاوض.
7/4/2021
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