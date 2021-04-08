البث الحي
57:55

الحصاد (2021/4/7)

تابعت إيمان عياد في الحصاد (2021/4/7) العديد من المواضيع، وكان من أبرزها: إعلان أديس أبابا أن التعبئة الثانية لسد النهضة في موعدها، واستعدادها للتفاوض.
7/4/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الحصاد (2021/4/6)

56:13
(الجزيرة)

الحصاد (2021/4/5)

57:27
(الجزيرة)

نشرة الثامنة "نشرتكم" (2021/4/4)

24:11
(الجزيرة)

الحصاد (2021/4/1)

56:56
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الحصاد (2021/4/6)

56:13
(الجزيرة)

الحصاد (2021/4/5)

57:27
(الجزيرة)

نشرة الثامنة "نشرتكم" (2021/4/4)

24:11
(الجزيرة)

الحصاد (2021/4/1)

56:56
المزيد من النشرات الإخبارية

الحصاد (2021/4/6)

(الجزيرة)

الحصاد (2021/4/5)

(الجزيرة)

نشرة الثامنة "نشرتكم" (2021/4/4)

(الجزيرة)

الحصاد (2021/4/1)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

اختراق أجنبي لقصر قرطاج وتآمر على الحكومة.. ما قصة التسريبات التي هزت تونس؟

الفخفاخ (يسار) قدم استقالته للرئيس التونسي مستبقا إجراءات بسحب الثقة عنه في البرلمان (رويترز)

تحميك من الأمراض وتخلصك من السمنة.. الدهون بريئة من زيادة الوزن

تعمل الدهون على زيادة التمثيل الغذائي (بيكسابي)

شعر الملكة تيي يثير حيرة رواد مواقع التواصل؟ وعلماء الآثار يوضحون الحقيقة

مومياء الملكة تيي "1398 قبل الميلاد" (غيتي)

بوسيدون.. سلاح روسي رهيب ينتج عنه تسونامي إشعاعي مدمر

بوتين في زيارة لأحد مصانع الأسلحة الروسية المتطورة (رويترز)