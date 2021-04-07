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مهندس فلسطيني مهتم بجمع الوثائق عن أهمية المدن الفلسطينية

يهوى المهندس المقدسي أمجد غنام جمع مقتنيات ووثائق تتحدث عن أهمية تاريخ المدن الفلسطينية قبل النكبة وخاصة خلال نهاية الحكم العثماني والانتداب البريطاني وبدء دخول العصابات الصهيونية إلى هذه المدن.