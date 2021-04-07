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"كَفر عبّوش".. قرية فلسطينية تعكس أصالة المكان وعراقة تاريخه

الجمال والأصالة أهم ما يميز قرية “كَفر عبّوش” بمحافظة طولكرم، وتمتاز ببيوتها القديمة بأشكال هندسية تتكيف مع عوامل الطبيعة، وبمرور الزمن يواصل أهلها الحفاظ على معالمها الأثرية من الاندثار.
7/4/2021
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